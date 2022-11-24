Португалия — Гана: прогноз Егора Титова на игру группы H ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Гана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: ТМ 2 за 2.57.
«Португалию относят к числу фаворитов чемпионата мира. Изначально так не думаю. Нужно посмотреть игры с её участием. Гана всегда была одной из лучших африканских сборных. Однажды она была почти что в полуфинале чемпионата мира. Да, сейчас не такой звёздный состав, но команда играть умеет. Тем более сейчас добавился в атаку форвард Уильямс, брат которого играет за Испанию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В то же время у Португалии мощнейший состав. По именам он даже сильнее, чем в 2016-м, когда команда брала Евро. Но главный вопрос сейчас — нужен ли этой команде Роналду? На мой взгляд, такие личности обязательно нужны на дистанции турнира.
Но если говорить о стартовой игре, то все видели, как трясёт фаворитов. Уверен, португальцы всё это видели. Рисковать они не будут. Этот матч будет похож на тот, что выдали Хорватия и Марокко. Ставлю на тотал меньше 2 мячей. Лучше аккуратно взять одно очко, потом разогнаться, чем сразу проиграть и попасть в тяжёлое положение», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.
Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
Петржела: Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022.
- 24 ноября 2022
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30