Португалия — Гана: прогноз Егора Титова на игру группы H ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Гана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: ТМ 2 за 2.57.



«Португалию относят к числу фаворитов чемпионата мира. Изначально так не думаю. Нужно посмотреть игры с её участием. Гана всегда была одной из лучших африканских сборных. Однажды она была почти что в полуфинале чемпионата мира. Да, сейчас не такой звёздный состав, но команда играть умеет. Тем более сейчас добавился в атаку форвард Уильямс, брат которого играет за Испанию.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В то же время у Португалии мощнейший состав. По именам он даже сильнее, чем в 2016-м, когда команда брала Евро. Но главный вопрос сейчас — нужен ли этой команде Роналду? На мой взгляд, такие личности обязательно нужны на дистанции турнира.



Но если говорить о стартовой игре, то все видели, как трясёт фаворитов. Уверен, португальцы всё это видели. Рисковать они не будут. Этот матч будет похож на тот, что выдали Хорватия и Марокко. Ставлю на тотал меньше 2 мячей. Лучше аккуратно взять одно очко, потом разогнаться, чем сразу проиграть и попасть в тяжёлое положение», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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