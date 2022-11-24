Португалия — Гана: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Гана в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Португалии всухую за 1.90.
«Сборная Португалии в матче 1-го тура чемпионата мира сыграет с командой Ганы на стадионе «974» в Дохе. Гану, может быть, некоторые тоже недооценивают. У Ганы сейчас нет в составе каких-то суперзвёзд, но команда крепкая и очень плотная. Португальцам будет очень сложно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но у Португалии состав просто бомбический. Криштиану своим интервью взорвал все средства массовой информации. Все только и обсуждают не то, как готова Португалия, а что будет с Роналду, что он там наговорил. Может быть, это дополнительная мотивация для Криштиану и его партнёров. Посмотрим. Последний чемпионат мира для легенды мирового футбола. Он предельно мотивирован, как и вся сборная Португалии. Но, что получится в этом матче, предугадать очень сложно.
Даже несмотря на то, что по статистике Гана много забивает (в семи из восьми последних игр на ЧМ), думаю, забить португальцам будет очень и очень сложно. Португалия надёжно играет в обороне. Да, было поражение от Испании в самой концовке Лиги наций, тогда на флажке пропустили от Мораты. До этого 4:0 обыграли Чехию, 4:0 – Нигерию. Как правило, если Португалия выигрывает, то не пропускает. Вариант «обе забьют – нет» уверенно доезжал в последних пяти матчах португальцев.
Гана в сентябре проиграла Бразилии – 0:3. Но потом две сухие победы одержала – 2:0 над Швейцарией и 1:0 над Никарагуа.
В общем, если Португалия сыграет в обороне надёжно вместе с этим сумасшедшим голкипером из «Порту», который действительно классно провёл осень за португальский клуб, то свой момент она реализует, но не пропустит», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.
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