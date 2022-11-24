Бразилия — Сербия: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата мира в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Бразилия — Сербия.
Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.31.
«Сборная Бразилии находится в отличных кондициях и по праву считается, пожалуй, главным фаворитом нынешнего чемпионата мира. На мой взгляд, пятикратные чемпионы пройдут как минимум в финал и начнут активно «снимать скальпы» уже в групповом раунде. Команда укомплектована превосходно во всех линиях и практически неудержима в атаке, выиграв семь предыдущих матчей и нередко забивая по четыре-пять мячей оппонентам.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сербия и сама выглядит весьма серьёзно в этом году, но тягаться с такой грозной Бразилией команде будет чрезвычайно непросто. Сербы имеют в составе хороших игроков из европейских клубов и уверенно разбирались с противниками при подготовке к мундиалю. Сборная попытается навязать конкуренцию в квартете и вполне способна побороться за второе место, однако в стартовом туре ей придётся несладко.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно, и сербам, вероятнее всего, не светит разжиться очками в схватке с таким оппонентом. Бразилия сейчас очень хороша, побеждает всех подряд и способна разбить соперника, имея превосходство по всем параметрам. Я считаю, что Сербия не сможет долго сдерживать натиск противника и крупно уступит по итогу», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Сборная России обратилась к Сербии перед игрой с Бразилией.
Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
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