«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 6.5 за 1.76.



«Приятно, что «Торпедо» идёт по сезону весело, «с шутками и прибаутками». Ожидалось, что «Куньлунь» в Нижнем вгрызётся, но нижегородцы не дали китайцам даже мяукнуть, решив исход матча, по сути, уже в первом периоде. И даже не особо при этом вспотели.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но «Куньлунь» — это всё-таки не ЦСКА, хоть и били китайцы армейцев в этом сезоне не один раз. Тем более красно-синие будут в Нижнем Новгороде, скажем так, немного повышенной свирепости, поскольку вместе со всеми нами явно недооценили СКА. Или, точнее, переоценили степень его текущей деградации.



Именно этот факт и делает фаворитом предстоящего матча армейцев, да и вся статистика, скажем прямо, на стороне москвичей. В 10 последних междусобойчиках, сыгранных в Нижнем Новгороде в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, у красно-синих семь побед, у «Торпедо» — только три. Причём две из них уходят во времена «царя Гороха», а победа в овертайме в сентябре 2019-го оказывается единственной одержанной дома за восемь последних лет.



Но ведь и «Торпедо» за все эти годы ещё ни разу не было так сильно и боевито. Поэтому прогнозирую достаточно равный матч с тоталом, не превышающим 6.5, по итогам которого ЦСКА наберёт в гостях минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



Малкин: последние три дня я ежедневно плачу.



Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 11 голов.



Один из сильнейших тафгаев НХЛ перешёл в команду Капризова.