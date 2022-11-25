Швейцария — Камерун: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, как сыграли, кто победил

24 ноября состоялся матч чемпионата мира, в котором встречались сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выиграла со счётом 1:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма, на 48-й минуте, забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Совладелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Роналду.
Прогноз на матч Катар — Сенегал с коэффициентом 3.14.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
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