Нидерланды — Эквадор: ставка Романа Павлюченко на игру группы А ЧМ-2022 25 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Эквадор.
Ставка: победа Нидерландов в один гол за 3.32.
«Сборная Нидерландов столкнулась с немалыми сложностями в противостоянии с Сенегалом и лишь в концовке матча смогла сломить сопротивление оппонента, забив дважды. Это явно добавит позитивных эмоций коллективу, однако в 1-м туре стало понятно, что лёгкой прогулки для фаворитов на мундиале не предвидится. Встреча с Эквадором станет, вероятнее всего, ключевой в плане борьбы за места в плей-офф, и торопиться нидерландцы явно не станут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эквадор и сам сыграл весьма солидно по всем линиям в стартовой игре, хотя и качество оппозиции у него было не таким высоким, как у предстоящего оппонента. Сборная весьма серьёзно рассчитывает пройти в следующий раунд турнира и приложит все усилия для успешного выступления против европейцев. Эквадорцы показали хорошую физическую и функциональную готовность и вполне способны навязать равную конкуренцию грозному противнику.
Я считаю, что в этой паре всё не так просто и стоит ждать от схватки довольно равной борьбы. И те и другие имеют по три очка и будут претендовать на максимум баллов в очной игре. На мой взгляд, Эквадор заставит понервничать нидерландцев, но те явно выше классом и смогут, скорее всего, добиться победы в сложной борьбе», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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