Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.
«Это лидеры группы А, поэтому матч имеет важнейшее значение. Хоть голландцы и добились победы над Сенегалом, но я бы не сказал, что они смотрелись очень уверенно. Очень спокойно действовала команда Луи ван Гала и прибавила только во втором тайме, одолев крепкого и неудобного соперника.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Задача Эквадора — не проиграть голландцам. Уже есть победа над Катаром, затем будет игра с Сенегалом. Не думаю, что эквадорцы будут раскрываться. К тому же и голландцы против тех же сенегальцев не шли вперёд большими силами. Поэтому не жду открытую игру и много голов», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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