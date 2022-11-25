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Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор

Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Это лидеры группы А, поэтому матч имеет важнейшее значение. Хоть голландцы и добились победы над Сенегалом, но я бы не сказал, что они смотрелись очень уверенно. Очень спокойно действовала команда Луи ван Гала и прибавила только во втором тайме, одолев крепкого и неудобного соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Задача Эквадора — не проиграть голландцам. Уже есть победа над Катаром, затем будет игра с Сенегалом. Не думаю, что эквадорцы будут раскрываться. К тому же и голландцы против тех же сенегальцев не шли вперёд большими силами. Поэтому не жду открытую игру и много голов», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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