Нидерланды – Эквадор: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Эквадор во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.
«В группе А чемпионата мира сборная Нидерландов будет играть со сборной Эквадора. Обе команды одержали победы по 2:0, так что между собой встречаются лидеры. Учитывая то, что Нидерландам в третьем туре предстоит сыграть с Катаром, а команда Ван Гала намного сильнее, чем хозяева чемпионата, то по-хорошему здесь всех устроит ничья.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Надо понимать состояние Эннера Валенсии, сможет ли он сыграть в этом матче. У голландцев же скамейка подлиннее, помощнее, более многофункциональная, чем у Эквадора. Сразу хочу всех предупредить, что ставка будет — второй тайм результативнее первого за хороший коэффициент 2.07. Но повторюсь, что в данной ситуации, когда у команда уже по три очка, ничья в целом может принести удовлетворение и тем, и другим. Эквадор показал, что хорошо умеет прессинговать, перестраиваться, да и в обороне играет надёжно. Может, голландцы тоже не полетят вперёд сломя голову», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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