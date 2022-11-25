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Нидерланды – Эквадор: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре

Нидерланды – Эквадор: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Эквадор во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.

«В группе А чемпионата мира сборная Нидерландов будет играть со сборной Эквадора. Обе команды одержали победы по 2:0, так что между собой встречаются лидеры. Учитывая то, что Нидерландам в третьем туре предстоит сыграть с Катаром, а команда Ван Гала намного сильнее, чем хозяева чемпионата, то по-хорошему здесь всех устроит ничья.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надо понимать состояние Эннера Валенсии, сможет ли он сыграть в этом матче. У голландцев же скамейка подлиннее, помощнее, более многофункциональная, чем у Эквадора. Сразу хочу всех предупредить, что ставка будет — второй тайм результативнее первого за хороший коэффициент 2.07. Но повторюсь, что в данной ситуации, когда у команда уже по три очка, ничья в целом может принести удовлетворение и тем, и другим. Эквадор показал, что хорошо умеет прессинговать, перестраиваться, да и в обороне играет надёжно. Может, голландцы тоже не полетят вперёд сломя голову», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.35.

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