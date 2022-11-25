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Нидерланды — Эквадор: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Нидерланды — Эквадор: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
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Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Гол нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо стал единственным, забитым в первом тайме матча второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Эквадора. Форвард поразил ворота на шестой минуте первым же ударом в створ. Этот гол стал для голландца вторым на турнире. В самой концовке первой половины встречи защитник эквадорской команды Первис Эступиньян сравнял счёт, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В начале второго тайма нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сумел поразить ворота нидерландской команды, сравняв счёт (1:1). Южноамериканская сборная смогла создать ещё несколько опасных моментов у ворот сборной Нидерландов, в том числе попав в штангу, однако забить ей больше не удалось. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

По итогам встрече у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала, соперника Эквадора и Нидерландов по группе A, три заработанных балла, а у хозяев турнира, команды Катара, ноль очков.

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