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Катар — Сенегал: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Катар — Сенегал: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
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25 ноября прошёл матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе А — сборные Катара и Сенегала. Победу в игре одержали представители Африки со счётом 3:1.

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Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля выполнил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении подрезал мяч головой в дальний угол ворот.

На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари. Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке пробил головой в угол ворот. На 84-й минуте Бамба Дьенг восстановил преимущество Сенегала в два мяча: он получил свободу в центре штрафной, дождался прострела Илимана Ндиайе от лицевой, после чего в касание направил мяч в сетку ворот.

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