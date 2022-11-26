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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли
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В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

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На 35-й минуте Данил Аймурзин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. Через 86 секунд Сергей Зборовский сравнял счёт. Ещё через 27 секунд Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 44-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стефана Да Косты вновь смог восстановить равенство в счёте. Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Шмелёв.

Отметим, что у «Салавата» была серия из шести поражений, а у «Автомобилиста» — из семи побед.

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