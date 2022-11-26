Тунис — Австралия: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Тунис — Австралия.
Ставка: результативная ничья за 4.60.
«Сборная Туниса сыграла в первом туре весьма неплохо с точки зрения обороны, но ничем не запомнилась впереди. Да, в турнирном плане взятие балла в противостоянии с датчанами явно выглядит успехом, но теперь тунисцам нужно обыгрывать Австралию, ведь в заключительном туре их ждут действующие чемпионы мира и там будет крайне сложно. Команда хорошо укомплектована и весьма компактно действует на поле, да и мотивация должна быть на высоком уровне.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Австралии, то в первом тайме противостояния с французами сборная выглядела очень симпатично и старалась на равных играть против гранда мирового футбола. Австралийцы создали немало моментов и вполне могли забивать больше, да и в обороне смотрелись неплохо до поры. «Соккеруз» не хватило класса выстоять до конца, но побороться за очки в остальных встречах они явно способны.
На мой взгляд, в этой паре нет фаворита и оба коллектива претендуют на победу. Тунис показал себя хорошо в плане обороны, а Австралия впечатлила в нападении, что уравнивает оппонентов. Я считаю, что схватка пройдет в равной борьбе, где каждый попытается взять максимум баллов, но завершится все, по моему мнению, ничейным исходом с голами с обеих сторон», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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