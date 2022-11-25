Тунис – Австралия. Африканцы сделают заявку на выход из группы

26 ноября состоится матч 2-го тура чемпионата мира Тунис – Австралия. Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу тунисцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех австралийцев оценивается в 3.68. Поставить на ничью предлагают за 3.25.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Тунис – Австралия 26 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата мира Тунис – Австралия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьёт тунисская сборная, сыграет коэффициент 1.29. Гол австралийской команды оценивается в 1.53. На «обе забьют» можно поставить за 1.98.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Тунис – Австралия (26.11.2022)

Программу второго игрового дня 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре открывает матч на стадионе «Эль-Джануб». Сойдутся сборные Туниса и Австралии, не сумевшие выиграть в первых матчах с фаворитами. Африканская команда уже набрала одно очко благодаря ничьей с Данией (0:0), а австралийцы не смогли сдержать натиск действующих чемпионов (1:4). Стартовый свисток в данной встрече будет дан в 13:00 мск.

1-й тур ЧМ-2022 подарил уже немало сенсаций и матчей с большим преимуществом оборонительных команд. Сборная Туниса одна из тех, кому удалось получить оба достижения. «Орлы Карфагена» приятно удивили в матче с полуфиналистом прошедшего Евро — Данией (0:0), практически ни в чём не уступив не только у своих ворот, но и в нападении. Набрали важное очко в игре с одним из фаворитов и теперь намерены достичь большего.

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Чтобы не казалось, что тунисцам в матче с датчанами просто повезло, достаточно отметить, что они не уступили сопернику по ударам и лишь немного отстали по показателю ожидаемых голов. Более того, подопечные Джалеля Кадри вновь выдали очень мощный стартовый отрезок и в первом тайме даже были лучше по активности в нападении. У этой сборной отлично налажена игра на контратаках.

Безусловно, мастерства футболистам Туниса очень не хватает, ведь представителей топовых европейских клубов в составе нет. Однако они берут дисциплиной и заряженностью. Тунисцы уже давно не позволяют себе серьёзных провалов, ведь в 10 последних матчах у них в пассиве всего одно поражение – в матче с Бразилией (1:5). В шести из девяти встреч Тунис выигрывал.

Что важно, оборона африканской команды давно не давала серьёзных сбоев. Не считая игры с бразильцами, в этом году никто не смог забить ей больше одного мяча – это в 15 матчах во всех турнирах. Кроме того, в 9 из 10 предыдущих встреч Тунис не пропустил ни одного гола. При этом на чемпионатах мира тунисцы обычно всегда пользовались своими немногочисленными шансами впереди, так как в трёх из четырёх последних игр забивали.

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Сборная Австралии стартовала на чемпионате мира более спорно. С одной стороны, можно похвалить команду Грэма Арнольда за смелость. Австралийцы очень мощно начали матч с Францией и даже забили первыми. Они заслуживают похвалы уже хотя бы за то, что, не имея в составе больших звёзд, выглядели не хуже действующих чемпионов на протяжении получаса.

Тем не менее в этом и кроется главная проблема. Австралия любит ставить на дерзкий старт, стараясь воспользоваться ошибками соперников, а дальше играть осторожнее. Физически к большому давлению «Соккеруз» оказались абсолютно не готовы и после получаса уже не могли ничего поделать с французами, выступавшими не в оптимальном составе из-за травм. С большими соперниками они не могут долго поддерживать атакующий темп.

Наказывают за излишнюю активность в первом тайме австралийцев довольно часто. В шести из девяти последних матчей в разных турнирах команда стабильно пропускала. В официальных встречах Австралия не могла сыграть «на ноль» в пяти из шести предыдущих матчей, поэтому о надёжности обороны здесь речь не идёт.

Выступление на чемпионатах мира этой сборной также оценить не получится – шесть из семи последних игр оказались провальными, однако все они были с соперниками более высокого уровня. Сейчас предстоит встретиться с главным конкурентом, которого при идеальном сценарии можно обыгрывать. Австралия тоже умело играет на встречных курсах и стабильно забивает.

В этой встрече едва ли удастся увидеть много голов, потому что обе команды прекрасно понимают, что стоит на кону. Их очная игра имеет ключевое значение для выхода из группы, поэтому рисковать нельзя. Тунису в таком стиле играть привычнее, он способен вновь выставить два оборонительных блока и спокойно выжидать. Если Австралия решится отдать все силы на первый тайм в попытке озадачить соперника, то может нарваться на проблемы.

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Тунисцы не обладают игроками уровня Франции, но у них нет столько потерь и цели доминировать. Физически они готовы достаточно хорошо и на вязкую игру вполне рассчитывают. Вероятно, исход матча решит всего один гол, но у «орлов Карфагена» больше шансов его забить. Победа сборной Туниса с коэффициентом 2.15 выглядит хорошо.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Тунис – Австралия 26 ноября 2022 года

Важнейшая игра для команд. Тунис в первом матче с датчанами выполнил свою главную задачу – не проиграл и раздобыл одно очко. Теперь необходимо не провалиться с соперником попроще. Австралии сейчас гораздо сложнее, ведь она отстаёт не только по очкам. «Соккеруз» не в лучшей физической форме, а теперь придётся пробиваться через многослойную оборону и меньше рисковать у своих ворот. Тунисцы умеют терпеть и наказывать за ошибки. Это им поможет.

Ставка: победа Туниса за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 14.07.

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Прогноз на матч Франция — Дания с коэффициентом 4.20.

Прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.62.