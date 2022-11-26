Тунис — Австралия: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Тунис – Австралия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: ТБ 2 за 1.74.



«Тунисцы оставили очень приятное впечатление своей игрой с датчанами на старте чемпионата мира. Ничья 0:0. Могли даже и победу вырвать, особенно в первом тайме были моменты. Во втором где-то чуть-чуть повезло, когда мяч попал в штангу. Но в целом очень хорошая команда у Кадри, хорошо выстроенная. Там и Мсакни, и Жебали, и Лайдуни, и Сасси, и Слити. Всё качественно. Схири ещё в центре поля. Очень понравились. Хороший вратарь — Дамен. Австралии будет очень сложно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Австралийцы первые 15-20 минут неплохо смотрелись в игре с французами. Но потом класс взял своё.



Тунис в первом матче сыграл вничью, а Австралия проиграла. Если Тунис сейчас побеждает, то у него будет четыре очка, и это очень прилично. Впереди будет матч со сборной Франции. А австралийцы понимают, что если сейчас сыграют вничью, то будет тяжело на что-то рассчитывать в последнем туре, играя с датчанами.



Вряд ли получится закрытый футбол. Это, скорее всего, будет матч с обоюдными шансами. И я бы здесь взял тотал больше 2 мячей за коэффициент 1.74. Понятно, что Тунис очень мало пропускает, только пять от Бразилии получили. А так при Кадри не пропускали в течение года. Но это чемпионат мира, ситуация может измениться в любой момент, в любую сторону. Поэтому вся предыдущая статистика просто для анализа», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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