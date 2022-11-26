Польша — Саудовская Аравия: прогноз Василия Уткина на матч ЧМ-2022 26 ноября

Популярный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия.
Ставка: победа Саудовской Аравии с форой (0) за 3.54.
«На чемпионате мира, пока что, из андердогов меня больше всех впечатлила сборная Саудовской Аравии. Во втором туре эта сборная играет с поляками. Поляки первый матч провели как серое и унылое г.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот Саудовская Аравия показала офсайдные ловушки, способность перестраиваться, показала боевой дух. Мне кажется, что сборная Польши саудовцам по силам. Я бы поставил на чистую победу, но вам рекомендую поставить на победу Саудовской Аравии с форой (0)», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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