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Польша — Саудовская Аравия: прогноз Василия Уткина на матч ЧМ-2022 26 ноября

Польша — Саудовская Аравия: прогноз Василия Уткина на матч ЧМ-2022 26 ноября
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Популярный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия.

Ставка: победа Саудовской Аравии с форой (0) за 3.54.

«На чемпионате мира, пока что, из андердогов меня больше всех впечатлила сборная Саудовской Аравии. Во втором туре эта сборная играет с поляками. Поляки первый матч провели как серое и унылое г.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот Саудовская Аравия показала офсайдные ловушки, способность перестраиваться, показала боевой дух. Мне кажется, что сборная Польши саудовцам по силам. Я бы поставил на чистую победу, но вам рекомендую поставить на победу Саудовской Аравии с форой (0)», — сказал Уткин.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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