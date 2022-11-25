Польша — Саудовская Аравия. Левандовски почти как Месси

Авторы первой сенсации на чемпионате мира не успокоятся на одной Аргентине и отнимут очки у поляков, которые и так разбиты.

26 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех саудовцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия 26 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Саудовская Аравия получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.19. Гол саудовцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия (26.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 26 ноября запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян померяются силами Польша и Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Во встрече 1-го тура сборная Польши поделила очки с Мексикой (0:0). Ничейный результат не совсем закономерен. Мексиканцы смотрелись в разы предпочтительнее. Они с солидным перевесом превзошли поляков по владению мячом, по количеству опасных атак, а также нанесли больше ударов.

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«Белые орлы» за 90 минут запомнились лишь двумя ударами в створ, причём один из них был произведён с 11-метровой отметки. Не сумел реализовать пенальти Роберт Левандовски. Лидер сборной Польши пробил в правый от себя угол ворот, однако голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

В интервью Чеслав Михневич отметил, что после встречи с Мексикой форвард «Барселоны» был разбит. Расстраиваться действительно есть чему. Левандовски провёл очень плохой по собственным меркам матч. В первом тайме он отдал всего лишь 33% точных передач, а также допустил 11 потерь.

Упущенный шанс забить Мексике может ещё сильнее ударить по моральному духу Левандовского. На клубном уровне, перед международным перерывом, форвард тоже не реализовал удар с «точки» в игре 13-го тура Примеры с «Альмерией». Также он получил дисквалификацию на три матча за неприличный жест после удаления во встрече 14-го тура с «Осасуной».

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Национальная команда Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа финального раунда ЧМ-2022, пусть и не без удачи, обыграла сборную Аргентины со счётом 2:1. В честь сенсационной победы король страны объявил 23 ноября выходным днём.

Аргентина подходила ко игре в роли явного фаворита. Она не знала поражений на протяжении 36 матчей во всех турнирах. Началась встреча для «альбиселесте» весьма удачно. Они открыли счёт уже на 10-й минуте встречи. Гол с пенальти забил Лионель Месси.

Затем главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, используя высокую линию обороны, офсайдными ловушками поставил атаку аргентинцев в тупик. Чувствуя, что встреча идёт по их сценарию, «альбиселесте» расслабилась и начала играть более вальяжно. Во втором тайме саудовцы этим воспользовались. Мячи забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

Волевая победа в матче с одним из фаворитов ЧМ-2022 наверняка придаст футболистам Саудовской Аравии дополнительный заряд энергии. В предстоящей встрече они снова выложатся на максимум. Для выхода из группы саудовцам может хватить и ничьей. Думается, они как минимум не проиграют в предстоящем матче. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.16.

Пожалуй, ещё пару слов стоит сказать и о ранее упомянутом Эрве Ренаре. Французский специалист относится к числу очень опытных. Вместе со сборной Замбии он совершил сенсацию — обыграл в финале Кубка Африки — 2012 Кот-д'Ивуар с Дидье Дрогба и другими звёздами. Спустя три года тренер ещё раз выиграл этот трофей, но уже с ивуарийцами.

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Также под руководством Ренара сборная Марокко качественно выступила на ЧМ-2018 в России, хоть и не добилась результата. В матче 1-го тура она обидно проиграла Ирану (0:1) при полном доминировании. Во встрече 2-го тура минимально уступила Португалии (тоже 0:1), а в игре заключительного тура сыграла вничью с Испанией (2:2).

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия 26 ноября 2022 года

Под руководством Эрве Ренара Саудовская Аравия прекрасно провела квалификацию ЧМ-2022, а также обыграла Аргентину. Поддержка болельщиков и волевая победа наверняка прибавят дополнительной энергии и уверенности в собственных силах саудовцам. Думается, они как минимум не уступят сборной Польши. Лидер «белых орлов», похоже, совсем не в духе. Впрочем, судя по встрече с Мексикой, как и весь польский состав.

Ставка: Саудовская Аравия не проиграет за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 14.07.

Прогноз на матч Франция — Дания с коэффициентом 4.20.

Аргентинские и мексиканские болельщики подрались из-за Месси.

Стало известно, что сказал тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.

Прогноз на матч Англия — США с коэфициентом 2.45.

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