Франция — Дания: ставка Виктора Гусева на матч ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Дания.



Ставка: гол Мбаппе за 2.43.



«Мне кажется, что Килиан Мбаппе будет забивать в каждом матче на групповом этапе этого чемпионата мира. Я поставил на его гол в матче французов с Австралией. И форвард сумел отличиться. Пусть у Франции есть травмы, но имеются и замены. Один Эрнандес заменил другого, вместо Бензема хорошо показал себя Жиру, классно выглядел Гризманн, а про Мбаппе я уже сказал.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Если Франция выиграет у Дании, то она проходит в плей-офф. Однако в этой группе нужно не только выйти в плей-офф, но и занять первое место, потому что дальше можно попасть на Аргентину. Но после поражения аргентинцев от Саудовской Аравии все карты спутались. Быть может, уже второе место нужно занимать.



Датчане не сумели переиграть Тунис. Если Франция забьёт, то датчанам придётся идти вперёд, а тут у французов появится лишнее пространство, где отлично себя чувствует Мбаппе. В июне и сентябре Дания дважды обыграла французов в рамках Лиги наций. Однако сейчас французы в другом состоянии. Они приехали защищать титул и уже смотрятся здорово.



У датчан, конечно, есть Кристиан Эриксен, который ведёт игру. Есть Шмейхель, который часто спасает команду. Тем не менее не думаю, что всё это сможет остановить Францию и особенно Килиана Мбаппе, чей гол я и ожидаю увидеть», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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