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Аргентина — Мексика: прогноз Эдуарда Мора на матч группы С ЧМ-2022 26 ноября

Аргентина — Мексика: прогноз Эдуарда Мора на матч группы С ЧМ-2022 26 ноября
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Аргентина – Мексика.

Ставка: победа Аргентины за 1.60.

«Одна из главных сенсаций чемпионата мира – это поражение Аргентины. Уж очень легко команде дался первый тайм. Безусловно, могли добавить и забить гораздо больше. Именно за самоуверенность аргентинцы и были наказаны. Стоило Саудовской Аравии добавить в прессинге, и аргентинцы оказались к этому не готовы. Тем не менее это очень сильная команда, которая приехала не на три игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мексиканцы в свою силу сыграли против Польши. На данный момент в Мексике нет таких ярких звёзд, которые были у команды обычно. Особенно ранее Мексика славилась линией атаки. Но сейчас – нет. Поэтому прыгнуть выше головы они не смогут.

Аргентине очень нужна победа. Думаю, что они её добудут. Так как ни о какой недооценке соперника речи быть не может», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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