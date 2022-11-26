«Сочи» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Сочи» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.29.
«Последний тур группового этапа Кубка России. Турнирного значения эта игра не имеет. Потому что в любом случае ЦСКА на втором месте. Команда может играть абсолютно раскрепощённо.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сочи занял последнее место и вылетает из турнира. Нужно понимать, что «Сочи» без тренера. Команда уже мыслями в отпуске. Всё это о многом говорит, команда разбалансирована.
А ЦСКА должен хорошо закончить. У них всё под контролем. Безусловно, для Федотова важно завершить первую половину сезона на позитивной ноте. Тем более против своего бывшего клуба. Думаю, что он максимально хорошо подготовит свою команду, они его не подведут.
По идее, должна быть открытая игра и много голов. При этом ЦСКА победит», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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