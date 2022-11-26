«Сочи» — ЦСКА: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка России

Чемпион Европы в составе России U-17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА в рамках группового раунда Кубка России.



Ставка: победа ЦСКА за 2.34.



«Сочи» в РПЛ держится довольно неплохо, занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. А вот Кубок России для подопечных Точилина не задался – четыре поражения в пяти играх. У «Сочи» уже нет шансов выйти из группы. Даже если команда одержит победу, догнать ЦСКА и «Урал» нет шансов при любом раскладе. Хотя предыдущий матч с «Торпедо» стал для сочинцев победным.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Команды в первом туре сыграли вничью (1:1), и «Сочи» одержал победу в серии пенальти (4:2). В предстоящем поединке с ЦСКА у «Сочи» нет мотивации выкладываться по полной, тем более впереди зимняя пауза и это будет последняя игра перед отпуском. Игроки мыслями уже в родных городах или где-нибудь в Дубае.



ЦСКА не перестает удивлять болельщиков во всех смыслах. Блестящее начало сезона премьер-лиги, были даже шансы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, но потом что-то пошло не так. Сейчас армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, проиграв две последние игры, стремительно теряя очки и отдаляясь от лидеров чемпионата. В Кубке России то же самое. Знаменательное начало, но потом проиграли два последних матча.



Предстоящая игра для подопечных Владимира Федотова довольно важная, нельзя терять очки и позволить «Торпедо» сместить их со второй строчки и лишить выхода в плей-офф. Но мы видим, что с командой что-то происходит. Возможно, все просто устали, ведь для такой молодой команды было непростой задачей держаться на уровне с лидерами и показывать достойный футбол почти весь сезон. Я думаю, что для армейцев важно прервать свою небольшую черную полосу и уйти в зимний отпуск в хорошем настроении, экономить силы никто не будет», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 12.60.



Экс-нападающий «Спартака» Ари: я никогда в жизни не пил водку и не ел борщ.



Защитник сборной Мексики Монтес может продолжить карьеру в российском клубе.



«Балтика» Игнашевича ушла на зимний перерыв лидером Первой лиги.