«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Сибирь».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.47.



«Локомотив» одержал уже вторую победу после серии из пяти поражений. И если в первом матче был обыгран ХК «Сочи», что оставляло большое поле для размышлений о физическом состоянии ярославцев, то после победы в Санкт-Петербурге большинство вопросов оказались сняты.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но у «Сибири», идущей в общей турнирной таблице КХЛ сразу вслед за железнодорожниками, обстановка еще лучше. У нее действующая серия из четырех побед и шесть побед в семи последних матчах.



«Локомотив» идет с общим показателем в 67,6 набранного очка, причем дома он доходит до отметки в 70 процентов. У «Сибири» в целом по сезону 62,5 процента набранных очков, но на выезде он снижается до 52,6 процента.



Статистика личных встреч имеет ярко выраженный домашний уклон. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле, железнодорожники победили семь раз против трех побед сибиряков. Причем эти семь побед последний и подряд.



Наконец, матч текущего сезона в Новосибирске 4 октября завершился победой «Локомотива» 2-1. Но «Сибирь» перед матчем в Ярославле имела на сутки больше отдыха.



Поскольку обе команды играют в защитный хоккей, то легко прогнозируется весьма низовой матч. По итогам матча хозяева любым способом наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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