Названы шансы Карпина выиграть Кубок России во главе «Ростова»

Игра 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» состоится 27 ноября. Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Страна».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех команды из Грозного оценивается аналитиками в 3.22. На ничью предлагают поставить за 3.82.
Перед заключительным матчем группового этапа Кубка России эксперты оценили шансы Карпина выиграть Кубок России во главе «Ростова». Поставить на это событие в букмекерских конторах можно с коэффициентом 40.0.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.
Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера.
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