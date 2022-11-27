Названы шансы Карпина выиграть Кубок России во главе «Ростова»

Игра 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» состоится 27 ноября. Начало запланировано на 14:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех команды из Грозного оценивается аналитиками в 3.22. На ничью предлагают поставить за 3.82.

Перед заключительным матчем группового этапа Кубка России эксперты оценили шансы Карпина выиграть Кубок России во главе «Ростова». Поставить на это событие в букмекерских конторах можно с коэффициентом 40.0.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера.