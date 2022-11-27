Хорватия — Канада: ставка Павла Погребняка на матч ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия – Канада.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча за 4.20.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«В номинации за самый скучный и унылый матч чемпионата мира победила пара Хорватия — Марокко. Вице-чемпион мира не показал ровным счётом ничего, играя очень пассивно.

Канада против бельгийцев действовала дерзко и агрессивно. Забей Дэвис пенальти, результат матча был бы другим.

Тем не менее, класс хорватов должен сказаться. Моя ставка — победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.