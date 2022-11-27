Хорватия — Канада: ставка Павла Погребняка на матч ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия – Канада.
Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча за 4.20.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«В номинации за самый скучный и унылый матч чемпионата мира победила пара Хорватия — Марокко. Вице-чемпион мира не показал ровным счётом ничего, играя очень пассивно.
Канада против бельгийцев действовала дерзко и агрессивно. Забей Дэвис пенальти, результат матча был бы другим.
Тем не менее, класс хорватов должен сказаться. Моя ставка — победа Хорватии и тотал меньше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.
- 27 ноября 2022
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
00:02
- 26 ноября 2022
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00