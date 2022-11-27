Бельгия — Марокко: ставка Александра Мостового на матч группы F ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Бельгия — Марокко.
Ставка: победа Бельгии за 1.95.
«Сборная Бельгии имела весьма серьёзные сложности с набором трёх очков в противостоянии с канадцами и выглядела, откровенно говоря, не самым лучшим образом.
Команда вполне могла и вовсе остаться без очков, учитывая явное превосходство соперника в нападении и его заряженность на выигрыш. Однако класс «красных дьяволов» дал свои результаты и им удалось удержать победный счёт, забив в первой же острой атаке.
Что касается Марокко, то сборная была довольно монолитна в обороне и практически не позволяла хорватам разыгрывать свои острые комбинации у собственных ворот в матче 1-го тура. Да, впереди у марокканцев тоже мало что выходило, но они смогли не уступить грозному противнику и будут весьма серьёзно нацелены отобрать очки у главного фаворита квартета.
На мой взгляд, бельгийцы недооценили уровень футбола канадской команды и чуть не поплатились за это. Наставник явно провёл работу над ошибками, и я считаю, что в схватке с Марокко стоит ждать совершенно другого уровня футбола от его подопечных. Да, марокканцы неплохо смотрелись в защите, но вряд ли они смогут остановить такого мощного оппонента, ведь победа выведет «красных дьяволов» из группы досрочно.
Мой прогноз — победа Бельгии за коэффициент 1.95».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
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