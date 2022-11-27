«Зенит» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.
«Одно из самых значимых дерби в российском футболе. Сам много раз участвовал в таких матчах — это накал, вражда, эмоции.
«Зениту», чтобы попасть в плей-офф, нужна только победа минимум с четырьмя голами и сухими воротами. Домашняя игра, кураж, наконец-то сыграют бразильцы.
«Спартак» хоть и играет уверенно и идёт на втором месте в чемпионате, в Питере играет плохо. Моя ставка — победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Где покажут матч «Зенит» — «Спартак».
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
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