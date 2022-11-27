«Зенит» — «Спартак»: прямой эфир, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Победа москвичей оценена экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.
Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
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