«Зенит» — «Спартак»: прямой эфир, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Победа москвичей оценена экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.