Аналитики оценили шансы Франции выиграть ЧМ-2022 после победы над Данией

26 ноября на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D.
Встречались команды Франции и Дании. Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Франция набрала шесть очков и идёт в турнирной таблице Группы D на первом месте. У Дании одно очко и третье место. В одном квартете с ними находятся Австралия (3) и Тунис (1).
Эксперты не сомневаются, что французы могут второй раз подряд выиграть чемпионат мира. Поставить на их победу в ЧМ-2022 предлагают с коэффициентом 7.00.
Выше оценены только шансы Бразилии на победу в мундиале. Сделать ставку на успех бразильцев можно за 3.75.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.
- 27 ноября 2022
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