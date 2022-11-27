Аналитики оценили шансы Франции выиграть ЧМ-2022 после победы над Данией

26 ноября на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D.

Встречались команды Франции и Дании. Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Франция набрала шесть очков и идёт в турнирной таблице Группы D на первом месте. У Дании одно очко и третье место. В одном квартете с ними находятся Австралия (3) и Тунис (1).

Эксперты не сомневаются, что французы могут второй раз подряд выиграть чемпионат мира. Поставить на их победу в ЧМ-2022 предлагают с коэффициентом 7.00.

Выше оценены только шансы Бразилии на победу в мундиале. Сделать ставку на успех бразильцев можно за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.