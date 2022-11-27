Прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада от Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия – Канада.

Ставка: Канада не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Хорваты не впечатлили в своём дебютном матче на чемпионате мира. Вроде бы в Лиге наций показывали очень качественный футбол, побеждали раз за разом, обыгрывали и Данию, и Францию, но как будто там всё оставили. Против Марокко толком ничего не создали. По игре там даже выделить некого.

Канадцы как раз впечатлили. Очень понравились их движение, настрой, но они не бездумно бегали. Команда показалась обученной, знающей, что ей нужно делать. Не повезло, что не забили пенальти, да и судейство было явно не в их сторону. Мне кажется, запал у канадцев ещё сохранился. Вряд ли они остановятся. Команда молодая, куражная, захочет заявить о себе в полный голос.

Поэтому в этой встрече выберу ставку — Канада не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Голами этот чемпионат мира совсем не балует. Здесь предвижу ничью 1:1, но не исключаю и победу канадцев — 1:0 или 2:1».

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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