Бразилия — Швейцария: эксперты назвали шансы команд в матче группы G ЧМ-2022

28 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.52. Шансы Швейцарии оценили коэффициентом 7.40, а ничья идёт за 4.30.



Букмекеры считают, что матч Бразилия — Швейцария не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.97, а ТМ 2.5 идёт за 1.93.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Бразилии оценивают в 1.13, а на то, что отличится сборная Швейцарии, можно поставить за 1.77.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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