Камерун — Сербия: прогноз на матч чемпионата мира в Катаре

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун — Сербия.
Ставка: победа Сербии и обе забьют за 3.70.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Камерун оказался не настолько плох, как того можно было ожидать. Тем не менее он продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей и в очередной раз не смог забить. Звёздная атака камерунцев выглядит совсем блёкло, когда попадает на соперников, которые умеют грамотно обороняться. К счастью для них, Сербия к таким не относится, защита – слабейшая линия команды Драгана Стойковича.
Сербы совсем не впечатлили в первом матче и прервали свою беспроигрышную серию на отметке в шесть игр. Абсолютная беспомощность в атаке, оборона раз за разом позволяла бразильцам создавать опасные моменты. Тут два варианта, либо же мы переоценили сербов, либо «пентакампеоны» оказались настоящей машиной.
Даже после неубедительного матча с Бразилией сербов не стоит списывать со счетов. Обыграть Камерун, который тоже не блистал в первом круге, им уж точно по силам. Другое дело, что, увлёкшись атакой, сербы, скорее всего, снова не удержат свои ворота на замке. Интересно выглядит ставка на «обе забьют – да» и победа Сербии за 3.70.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
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Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.
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