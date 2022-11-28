«Краснодар» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 4:1. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».

В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Кордоба (дубль), Эдуард Сперцян и Александр Кокшаров. Единственный гол в составе гостей забил Бутта Магомедов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков за шесть матчей. Команда сыграет в верхней сетке плей-офф.

Также в следующую стадию со второго места вышел «Локомотив», обыгравший «Пари Нижний Новгород» и набравший 11 очков. Команда из Нижнего Новгорода стала третьей и примет участие в Пути регионов, где сыграет с командами Мелбет Первой лиги и клубами, занявшими третье место по итогам группового этапа.

«Химки» замкнули таблицу группы А, набрав всего два очка. Команда Спартака Гогниева покидает розыгрыш Кубка России.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

Джикия: понравилось, как сегодня сыграл «Спартак».

Прогноз на матч Южная Корея — Гана с коэффициентом 3.05.

Карпин ответил на критику Губерниева.

Прогноз на матч Бразилия — Швейцария с коэффициентом 3.65.