«Краснодар» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 4:1. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».
В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Кордоба (дубль), Эдуард Сперцян и Александр Кокшаров. Единственный гол в составе гостей забил Бутта Магомедов.
«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков за шесть матчей. Команда сыграет в верхней сетке плей-офф.
Также в следующую стадию со второго места вышел «Локомотив», обыгравший «Пари Нижний Новгород» и набравший 11 очков. Команда из Нижнего Новгорода стала третьей и примет участие в Пути регионов, где сыграет с командами Мелбет Первой лиги и клубами, занявшими третье место по итогам группового этапа.
«Химки» замкнули таблицу группы А, набрав всего два очка. Команда Спартака Гогниева покидает розыгрыш Кубка России.
Экспресс с коэффициентом 7.56.
Джикия: понравилось, как сегодня сыграл «Спартак».
Прогноз на матч Южная Корея — Гана с коэффициентом 3.05.
Карпин ответил на критику Губерниева.
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