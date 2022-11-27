Южная Корея — Гана. После Роналду нечего бояться

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Гана. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу корейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех ганцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Гана 28 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Гана не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют корейцы, сыграет коэффициент 1.38. Гол ганцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Гана (28.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 28 ноября запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа финального раунда. В одной из них на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян померятся силами Южная Корея и Гана. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Во встрече 1-го тура сборная Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем (0:0). Игра получилась, откровенно говоря, унылой. Интересных событий было очень мало. Уругвайцы упустили много моментов, а также несколько раз попали в каркас ворот, а корейцы за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ при шести ударах в принципе.

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Хотя один хороший шанс отличиться у подопечных Паулу Бенту всё же был. На 34 минуте Хван Ый Чо («Олимпиакос») после прострельной передачи с фланга от соотечественника из убойной позиции зарядил выше ворот. Любопытно, что корейские болельщики не только не стали критиковать игрока за промах, но и показывали ему большие пальцы.



Стоит отметить, что фанатов «азиатских львов» на стадионе было совсем немного — примерно 100 человек. Тем не менее они перекричали уругвайских болельщиков и запомнились даже больше, чем Сон Хын Мин. Лидер корейцев получил одну из самых высоких оценок и многими был признан лучшим игроком встречи.

Относительно остальных Сон действительно выступил достаточно неплохо. Однако он всё равно выпадал из игрового ритма и нечасто встречался с мячом. Впрочем, это и неудивительно, ведь совсем недавно нападающий «Тоттенхэма» перенёс операцию на глаза. Сколько времени ему понадобится на то, чтобы набрать форму — сказать трудно.

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Национальная команда Ганы в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 уступила Португалии (2:3). Первый тайм закончился безголевой ничьей. Ганцы компактно оборонялись и лишь изредка позволяли мощной португальской линии атаки создавать опасные моменты у своих ворот.

Был ещё, конечно, спорный эпизод с отменённым голом на 30-й минуте, где Криштиану Роналду забил, как показалось многим, без нарушения правил. Однако за этот момент арбитр встречи Исмаил Эльфат исправился во втором тайме, поставив на 65-й минуте не менее противоречивый пенальти в ворота сборной Ганы. Роналду реализовал 11-метровый удар.

Пропущенный мяч разозлил «чёрных звёзд». Уже через восемь минут они сравняли счёт. Забил опытный Андре Айю, когда-то выступавший за «Вест Хэм» и «Суонси», с передачи перспективного форварда «Аякса» — Мохаммеда Кудуса. Реакция многотысячной толпы ганских болельщиков на гол своей национальной команды была просто бесценной.

Тем не менее техническое превосходство португальцев, а также ошибки защитников Ганы привели к тому, что к 85-й минуте на табло горели цифры 3:1 в пользу Португалии. Казалось, что интрига уже мертва, но затем ганцы сократили отставание от минимального и чуть было на сравняли счёт.

В компенсированное ко второму тайму время выступающий за «Атлетико» из Бильбао Иньяки Уильямс воспользовался невнимательностью голкипера сборной Португалии Диогу Кошты. Вратарь, видимо, забыл, что у него за спиной находится Уильямс, и спокойно опустил мяч на газон. Форвард совершил перехват, но у него, как назло, поехала нога, из-за чего нормально пробить по воротам не получилось.

Если уж Португалии сборная Ганы сумела навязать борьбу и забить два мяча, то и Южной Корее она наверняка как минимум не проиграет. В то же время встреча вряд ли получится результативной. Цена ошибки слишком велика, ведь в случае неудачи одна из сборных может лишиться и без того небольшого шанса выйти в плей-офф мундиаля.

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Думается, сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.90. Во встрече с Португалией главный тренер Ганы Отто Аддо использовал схему с пятью защитниками, и в целом она сработала отлично. В грядущем матче наставник наверняка воспользуется этой же стратегией. Южная Корея, в свою очередь, сумела засушить матч с Уругваем. Следовательно, в защите у неё тоже порядок.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Гана 28 ноября 2022 года

Южная Корея не сумела нанести ни одного удара в створ по воротам Уругвая. Её линия атаки во главе с Соном не выглядит опасной. Если тренер Ганы, как и на встречу с Португалией, выберет схему с пятью защитниками, «азиатские тигры» вряд ли сумеют забить. Полагаем, «чёрные звёзды» как минимум не проиграют. Поддерживать их в Катаре приехало больше болельщиков, и они не менее активные. 12-й игрок — это немаловажно.

Ставка: Гана не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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