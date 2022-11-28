Камерун — Сербия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Камерун — Сербия.
Ставка: результативная ничья за 4.85.
«Сборная Камеруна очень достойно смотрелась в игре 1-го тура со швейцарцами и не позволила сопернику играть в свой футбол, отвечая взаимностью в нападении. Положительного результата, к сожалению для камерунцев, это не принесло, и проигрыш заставит их искать счастья у ворот сербов более активно во второй встрече. Поражение в предстоящей схватке отправит африканцев домой, что лишь повысит их и без того солидную мотивацию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Сербии, то сборная уже в стартовой игре на мундиале столкнулась с главным, на мой взгляд, фаворитом турнира. Команда пыталась сдерживать грозную атаку бразильцев, но ей не хватило мастерства и ресурсов добыть хотя бы ничью. Теперь сербам нужно во что бы то ни стало обыгрывать камерунцев, если они рассчитывают продолжить борьбу в Катаре.
На мой взгляд, в этой паре нет очевидного фаворита и очная встреча аутсайдеров квартета может пройти в равной борьбе. Каждая сборная выйдет на поле лишь с прицелом на три очка, и есть вероятность, что впереди мы увидим немало опасных моментов от обоих коллективов. Сербы опытны и выше классом, но самоотдача камерунцев и их мотивация помогут им, как я считаю, не уступить в этой схватке», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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