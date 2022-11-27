Камерун — Сербия. Поддержка россиян придаст сил

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун — Сербия. Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех камерунцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия 28 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Камерун — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют камерунцы, сыграет коэффициент 1.62. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун — Сербия (28.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 28 ноября запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа финального раунда. В самой ранней из них на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра встретятся Камерун и Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

Во встрече 1-го тура Камерун уступил Швейцарии, со счётом 0:1. В первом тайме подопечные Ригобера Сонга смотрелись предпочтительнее, но пробить Яна Зоммера им так и не удалось. Голкипер оказался слишком надёжен. В начале второго тайма швейцарцы забили гол и перехватили инициативу. В дальнейшем уже они контролировали ход встречи.

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В послематчевом интервью один из лидеров «неукротимых львов» Андре Замбо Ангисса отметил, что считает данное поражение своей национальной команды несправедливым. Полузащитника, выступающего на клубном уровне за «Наполи», можно понять. Забей камерунцы в первом тайме, и, вероятнее всего, игра шла бы совсем по иному сценарию.

В квалификации ЧМ-2022 с результативностью у Камеруна проблем не возникало. За восемь встреч (шесть — группового этапа и две — плей-офф) футболисты забили 14 мячей. И это при том, что в четырёх из восьми этих матчей в соперниках были очень сильные команды — Кот-д'Ивуар и Алжир.

Впрочем, у Камеруна, как оказалось, сил не меньше, чем у ивуарийцев и алжирцев. Особого внимания заслуживает линия атаки. Чего стоит только Эрик Шупо-Мотинг, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию». В преддверии чемпионата мира в Катаре форвард набрал отличную форму. Да и в матче со Швейцарией он выступил очень здорово.

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Также лучше многих партнёров по национальной команде сыграл Гаэль Ондуа. Хотя полузащитника многие запомнили не из-за классного выступления, а из-за изображения российского флага на бутсах. Хавбек хотел проявить уважение к стране, в которой вырос, сформировался и получил футбольное образование. Однако чуть-было не нарвался на неприятности. К счастью, обошлось.

Сборная Сербии влипла в более скандальную историю. По некоторой информации, перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 она повесила политический баннер, на котором была изображена карта Сербии. Всё бы ничего, но, помимо очертаний страны и государственного флага, она включала территорию Косова и надпись «Капитуляции не будет».

Это вызвало недовольство со стороны представителей Федерации футбола Косова, и она обратилась с просьбой принять меры. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем — остаётся только гадать. Пока вернёмся к футболу. В ранее упомянутой встрече с Бразилией «белые орлы» потерпели поражение со счётом 0:2.

За весь матч подопечные Драгана Стойковича не создали ни одного потенциально голевого момента, а также не нанесли ни одного удара в створ при пяти ударах в принципе. Безусловно, Бразилия — один из главных фаворитов турнира. Однако сербы весь матч провели в обороне и оставили после себя не лучшее впечатление.

В квалификации ЧМ-2022 «белые орлы» смотрелись совсем иначе. За восемь туров группового этапа они не потерпели ни одного поражения при всего двух ничьих — во встречах с Ирландией (2:2) и Португалией (1:1). Во всех остальных матчах сербы одержали победы, порадовав своих болельщиков большим количеством голов.

За сборную Сербии выступает много футболистов, которые на клубном уровне играют в топ-5 лигах. Результативных форвардов тут хватает. Связка Александра Митровича («Фулхэм») и Душана Влаховича («Ювентус») наверняка устроит серьёзное испытание защите Камеруна.

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В то же время есть основания полагать, что встреча будет проходить на равных скоростях и моменты будут у обеих сборных. Сербы наверняка не станут сидеть в обороне, как это было во встрече с Бразилией. Они будут играть с позиции силы, так как обладают большими резервами. «Неукротимым львам» это даст возможность забить в контратаке.

Единственная очная встреча соперников, пусть она и была товарищеской, а также проходила больше 10 лет назад, получилась очень результативной. Победу в ней одержали сербы, со счётом 4:3. В этот раз голов вряд ли будет так же много. Тем не менее, думается, забить сумеют обе команды. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Камерун — Сербия 28 ноября 2022 года

На наш взгляд, национальные команды Камеруна и Сербии подходят к предстоящему матчу в примерно одинаковом тонусе и с равными шансами на победу. В квалификации ЧМ-2022 обе сборные порадовали результативностью. Их очная встреча закончилась равной борьбой и большим количеством голов. Хотелось бы увидеть нечто подобное и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.

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Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.

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