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Южная Корея — Гана: прогноз Егора Титова на встречу 2-го тура чемпионата мира — 2022

Южная Корея — Гана: прогноз Егора Титова на встречу 2-го тура чемпионата мира — 2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Южная Корея – Гана во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

Ставка: обе забьют — нет за 1.78.

«Южная Корея в стартовом матче на чемпионате мира показала более целостный футбол, чем Гана. Хорошей тактической выучкой обладает эта команда, прекрасно физически готова. Много сюрпризов на этом турнире, и я бы не стал говорить, что азиатская сборная здесь явный фаворит, но вряд ли Южная Корея что-то сама «привезёт» на свои ворота. Повторюсь, команда грамотная, знает, что от неё требуется, к тому же качество исполнителей на очень неплохом уровне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Ганы, то физически команда очень крепкая, тоже неплохо бежит, но не вижу баланса в игре. Какой-то разрозненной выглядит эта сборная, но это не новость в случае с командами из Центральной или Южной Африки. На кураже эти ребята могут что-то интересное показать, но сами же могут провалиться в любой момент.

Я выберу вариант «обе забьют — нет». Слишком важный матч, вряд ли команды будут рисковать. Поражение означает, что вылет практически гарантирован», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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