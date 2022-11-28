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Бразилия — Швейцария: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Бразилия — Швейцария: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура ЧМ-2022 в Катаре
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Бразилия — Швейцария.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.33.

«Поговорим о матче Бразилии и Швейцарии. Любопытное противостояние. Швейцария с трудом, но все же одержала победу над Камеруном. Бразилия обыграла Сербию, но ценой травмы Неймара. Это все очень печально, потому что когда чемпионат теряет своих звезд, то ни к чему хорошему это не приводит. Думаю, что Бразилия избавится от неймарозависимости и придумает, как компенсировать отсутствие своего лидера.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, что Бразилия пройдет дальше, но будет такой же тяжелый матч, как и против Сербии. Швейцарцы умеют терпеть, ждать, поэтому тактика как раз будет именно такая. Ошибка может случиться, но не раньше второго тайма, поэтому в этом матче беру ничью в первом тайме», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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