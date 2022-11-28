Бразилия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария.
Ставка: победа Бразилии в один гол за 3.46.
«Сборная Бразилии уже в стартовом туре доказала свое реноме основного фаворита турнира и смогла без труда расправиться с Сербией, не испытав никаких сложностей в обороне. Команда отлично выглядела по всем линиям и играла не в полную силу, явно экономя энергию на всю дистанцию соревнований. Теперь пятикратных чемпионов мира ждет встреча с главным конкурентом по группе, который и сам рассчитывает зацепиться за очки в очном противостоянии с южноамериканцами.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Швейцария тоже смогла добиться успеха в дебютном матче, переиграв на классе Камерун. Сборная, как и всегда, очень хорошо сбалансирована, редко позволяет оппонентам беспокоить собственные ворота и попытается дать равный бой более грозному сопернику. Травма Неймара может помочь швейцарцам, однако у бразильцев настолько шикарный состав, что на эту позицию есть немало не менее классных претендентов.
Я считаю, что встреча двух фаворитов группы будет непростая, несмотря на явное превосходство Бразилии «на бумаге». Швейцария умеет в нужных моментах засушить игру и дождаться своего шанса впереди. Однако, на мой взгляд, бразильцы смогут найти ключ к воротам противника и вырвут три балла в непростой борьбе, имея превосходство по ключевым параметрам», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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