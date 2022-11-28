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Португалия – Уругвай: прогноз Романа Нагучева на матч ЧМ-2022 28 ноября

Португалия – Уругвай: прогноз Романа Нагучева на матч ЧМ-2022 28 ноября
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Известный комментатор, амбассадор Фонбет Роман Нагучев дал прогноз на матч второго тура чемпионата мира по футболу 2022 года Португалия — Уругвай.

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Второй тур на чемпионате мира – это всегда работа над ошибками в первых матчах. Сборная Уругвая этих ошибок почти не допустила и сыграет практически так же, как и против Южной Кореи. Португалия чуть не упустила победу над Ганой и постарается минимизировать риски. Думаю, в их встрече либо не будет голов, либо их будет минимум, поэтому идеально сработает прогноз на тотал меньше двух голов», — сказал Нагучев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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