Иран — США: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы В ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Ирана и США. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу команды Грега Берхальтера можно с коэффициентом 2.02. Шансы Ирана оценили коэффициентом 4.20, ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Иран — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ирана оценивают в 1.56, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.24.



Экспресс с коэффициентом 6.98.

Главный тренер сборной США извинился за скандал с иранским флагом.



Прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 4.00.



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