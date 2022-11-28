«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Авангард».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.40.



«В предыдущем туре обе команды одержали победы, но не совсем одинаковые. «Локомотив» безупречно отработал дома в обороне, не позволив весьма неслабой «Сибири» забросить ни единой шайбы, а сам положил три. «Авангард» в Череповце всё-таки догнул куда более скромную, но умеющую цепляться «Северсталь».



Лучшие прогнозы на сегодня.



На данный момент у «Локомотива» действующая серия из трёх побед подряд, которая пришла на смену пяти кряду поражениям. Матч с «Сибирью» показал, что ярославцы полностью вернулись в сезон, они набирают в нём 68,6 процента очков и дома играют чуть лучше – 71,9 процента.



У «Авангарда» десять побед в одиннадцати последних матчах, 60,3 процента набранных очков в целом по сезону, но в гостях этот показатель падает, причём значительно – до 50 процентов.



Статистика личных встреч никаких конкретных ответов не даёт. С момента создания КХЛ в противостоянии этих соперников в общем и целом равенство. А в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле, у железнодорожников совсем незначительное преимущество – шесть побед против четырёх.



Суммируя всё вышенаписанное, выхожу на весьма осторожный прогноз. Абсолютно ясно, что голевого изобилия не будет. Обе команды предпочитают защитный стиль, а «Локомотив» так и вовсе специализируется на закрытой форме этого стиля. Поэтому тотал не превысит 6,5. А по итогам игры «Локомотив» наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Кстати, овертайм очень даже вероятен, но я привычно на него не столблюсь и вам не советую», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.98.



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