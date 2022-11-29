Нидерланды — Катар: смотреть бесплатно онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Нидерландов и Катара. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейскую сборную: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.21. Шансы Катара оценили коэффициентом 20.00, а ничья идёт за 6.70.



Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Катар будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.54, а ТМ 2.5 идёт за 2.50.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.28. Гол Нидерландов оценивают в 1.04, а на то, что отличится сборная Катара, можно поставить за 2.10.



Экспресс с коэффициентом 11.98.

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