Уэльс — Англия: эксперты назвали шансы команды Саутгейта победить валлийцев

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Уэльса и Англии. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами англичан: поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.42. Шансы Уэльса оценили коэффициентом 8.70, ничья идёт за 4.80.
Букмекеры считают, что матч Уэльс — Англия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.84, а ТМ 2.5 идёт за 2.08.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Уэльса оценивают в 1.82, а на то, что отличится сборная Англии, можно поставить за 1.10.
Экспресс с коэффициентом 11.90.
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Прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 4.00.
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