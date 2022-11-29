Уэльс — Англия: эксперты назвали шансы команды Саутгейта победить валлийцев

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Уэльса и Англии. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами англичан: поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.42. Шансы Уэльса оценили коэффициентом 8.70, ничья идёт за 4.80.



Букмекеры считают, что матч Уэльс — Англия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.84, а ТМ 2.5 идёт за 2.08.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Уэльса оценивают в 1.82, а на то, что отличится сборная Англии, можно поставить за 1.10.



Экспресс с коэффициентом 11.90.

Главный тренер сборной США извинился за скандал с иранским флагом.



Прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 4.00.



Ондуа: получал оскорбительные сообщения из-за флага России на бутсах.



Прогноз на матч Эквадор — Сенегал с коэффициентом 3.50.

В сборной Бразилии зафиксирована вспышка гриппа.