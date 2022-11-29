Иран — США: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Ирана и США. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу команды Грегга Берхалтера можно с коэффициентом 2.02. Шансы Ирана оценили коэффициентом 4.20, ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Иран — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ирана оценивают в 1.56, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.24.
Экспресс с коэффициентом 11.90.
Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.
Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.
Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.
На Украине задержали президента федерации футбола страны.
- 29 ноября 2022
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15