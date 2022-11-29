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Иран — США: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Иран — США: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022
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29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Ирана и США. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу команды Грегга Берхалтера можно с коэффициентом 2.02. Шансы Ирана оценили коэффициентом 4.20, ничья идёт за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Иран — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ирана оценивают в 1.56, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.24.

Экспресс с коэффициентом 11.90.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

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Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

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