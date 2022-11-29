Иран — США: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

29 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Ирана и США. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу команды Грегга Берхалтера можно с коэффициентом 2.02. Шансы Ирана оценили коэффициентом 4.20, ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Иран — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.75.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ирана оценивают в 1.56, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.24.



Экспресс с коэффициентом 11.90.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.



Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.



Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.



На Украине задержали президента федерации футбола страны.

В сборной Бразилии зафиксирована вспышка гриппа.