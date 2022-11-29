Иран — США: прогноз Егора Титова на матч группового раунда ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Иран – США в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: Иран не проиграет за 1.85.



«Наверное, самая интересная игра дня на чемпионате мира. Со всех точек зрения она любопытна. И политический подтекст тут никак опускать нельзя. В особенности для Ирана игра очень принципиальная. И к тому же эта игра за выход из группы. Американцев устроит только победа. Иран, скорее всего, и ничья устроит, если вдруг Англия не вздумает проиграть валлийцам.



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Достаточно неожиданно американцы сумели остановить англичан. Очень хороший матч провели по движению, по самоотдаче. За ту встречу стоит их похвалить. Но команда молодая у США, у таких не бывает стабильности. Могли выложиться с англичанами, а на иранцев эмоций уже не хватит. Правда, у Ирана тоже была очень эмоциональная встреча с Уэльсом. Они были лучше на протяжении всей встречи, но забили два мяча уже в компенсированное время. Но у них команда поопытнее, многие были на ЧМ в России, где чуть-чуть не хватило, чтобы выйти из группы.



Учитывая турнирное положение, Ирану будет проще. Команда обладает хорошей защитой, судить её по встрече с Англией я бы не стал. Там команду выбила из колеи травма вратаря. С кем не бывает. Да и у США нет такой атаки, как у англичан. И здесь американцам нужно будет биться практически в закрытую дверь, это тяжело», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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