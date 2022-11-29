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Уэльс — Англия: прогноз Егора Титова на игру ЧМ-2022 в Катаре 29 ноября

Уэльс — Англия: прогноз Егора Титова на игру ЧМ-2022 в Катаре 29 ноября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уэльс – Англия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Англичане порадовали своих фанатов на старте чемпионата мира, когда победили Иран — 6:2, и, как говорится, хорошенького понемножку. С США сыграли 0:0. И дальше я не жду от англичан каких-то фееричных матчей, обилия забитых мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Очевидно, что в игре с Уэльсом Англия — безоговорочный фаворит. Тут никаких вариантов быть не может. Валлийцы как-то на характере сумели уйти от поражения с американцами, но иранцы их полностью превзошли по игре. А тут Англия с её многочисленными звёздами.

Повторюсь, обилия голов тут не жду. Скорее всего, Англия победит — 1:0 или 2:0. Ее это вполне устроит. Там к таким победам привыкли. Результат во главе угла. Но не исключаю и 1:1. Англичане, ведя в счёте, могут уснуть и пропустить. Это им ничем особенно не грозит. Какой-нибудь стандарт Уэльс вполне способен реализовать, да и Бэйл издали попасть может. Поэтому просто ставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Сантуш: надеюсь, Португалия с Бразилией встретится как можно позже.

Тите: я бы соврал, если бы сказал, что мы не скучаем по Неймару.

Саутгейт рассказал о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом.

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