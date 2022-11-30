«Трактор» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 30 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Барыс».



Ставка: ничья за 4.20.



«Обеим командам сейчас впору посочувствовать. Обе бьются, обе цепляются, обе борются за выживание. Соперники сейчас соседствуют в Восточной конференции, но соседство это громыхающее. Потому что «Трактор» на восьмом месте (на момент написания прогноза), а это плей-офф. А «Барыс» — на девятом, и это — провал.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Трактор» в сезоне набирает 45,9 очка – мало, а что поделаешь? Дома челябинцы набирают чуть больше – 52,5 процента. У «Барыса» сезонный показатель соответствует 43,1 процента, а на выезде и того меньше – 32,4 процента. То есть тут с фаворитом всё ясно.



А вот статистика личных встреч на стороне казахстанцев. И в общем и целом, где «Барыс» за десять лет на небольшое преимущество по количеству побед наработал. Приблизительно такое же соотношение сохраняется и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Челябинске – шесть побед «Барыса» против четырёх уральских.



В общем, всё указывает на ничью в основное время, и у меня нет оснований не доверять математике. Поэтому предскажу матч чуть ниже среднего по голевой интенсивности с тоталом, превышающим 4,5, с ничьей в основное время. А потом кому-то повезёт», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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