Тунис – Франция: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура группового турнира ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Тунис – Франция в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.72.
«Понятно, что Франция уже вышла в следующую стадию чемпионата мира, причём с первого места. Не верю в такие чудеса, что Австралия за счёт разницы голов обгонит французов. Но не думаю, что французы будут пренебрегать матчем с Тунисом. Наверняка им хочется продолжать играть в удовольствие, много забивать, побеждать. Поэтому не жду, что Дешам уберёт из состава Мбаппе и других звёзд. Наверняка выйдет Жиру, который может поставить рекорд по голам в футболке сборной Франции. Ещё гол, и он обойдёт Анри. Он будет к этому стремиться, партнёры помогут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тунис вроде бы неплохо провёл стартовый матч — ничья с Данией — но потом проиграли Австралии, чего мало кто ожидал. Не знаю, что случилось. То ли недонастрой, то ли много эмоций ушло в стартовой встрече. Здесь надо побеждать, рисковать. Но напротив Франция, вряд ли что-то получится.
Думаю, в любом составе Франция забьёт минимум два мяча и победит. Слишком классный состав. Тут кого ни выпусти...», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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