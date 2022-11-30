Саудовская Аравия – Мексика: ставка Егора Титова на встречу ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Саудовская Аравия – Мексика в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.



«Еще одна практически стыковая игра за право остаться на чемпионате мира. Саудовская Аравия выходит в 1/8 финала в случае победы, тут без вопросов. А вот Мексике надо будет дождаться исхода параллельного матча. Если выиграет Польша, то мексиканцы проходят. В остальных случаях нужно будет считать разницу мячей. Саудиты, кстати, при ничейном исходе также могут шагнуть дальше, если Польша проиграет очень крупно.



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Мексика уже приучила на этом турнире, что она не рискует, играет с оглядкой на свои ворота. Даже аргентинцам было тяжело их вскрыть. Но в итоге Месси все решил. Здесь они тоже не полетят вперед, это опасно. Они наверняка видели в деле Саудовскую Аравию, та легко может поймать на контратаке, команда обученная. Думаю, первый тайм точно уйдет на раскачку, а дальше уже будут рисковать команды. Но не думаю, что успеют забить очень много. Если кто-то поведет в счете, то будет концентрироваться на том, что удержать минимальную победу, как это сделала сборная США», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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