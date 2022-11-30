Польша — Аргентина: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2022 в Катаре 30 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Польша — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины в два гола за 4.33.
«Сборная Польши имела огромные сложности во 2-м туре на чемпионате мира, но смогла использовать свои моменты и обыграла в тяжёлой борьбе Саудовскую Аравию. Этот успех позволил полякам возглавить квартет, но они ещё ничего себе не гарантировали. Перед заключительным матчем группового раунда все четыре коллектива сохраняют шансы на проход в плей-офф и ожидается очень бескомпромиссная борьба за две путёвки в следующий этап соревнований.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аргентина наконец-то смогла проявить себя привычно образцово в обороне и качественно в нападении во втором матче мундиаля. В латиноамериканском дерби «альбиселесте» расправились с Мексикой и возродили интригу в группе, переместившись сразу на вторую строчку. При определённых условиях аргентинцев устроит и ничейный исход в матче 3-го тура, но вряд ли они станут держать в уме такой вариант развития событий.
На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит, и это не европейская сборная. Польша не показала особо качественного футбола и вряд ли сможет навязать равную борьбу заряженным на победу аргентинцам. Я считаю, что более опытные в таких схватках южноамериканцы смогут без труда одолеть поляков и выйти в плей-офф с первой строчки, что им вполне по силам», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.
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