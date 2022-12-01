Австралия — Дания: результат матча ЧМ-2022, кто вышел в плей-офф, кто победил, счёт

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:0. Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».
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Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Меле и идеально пробил под дальнюю штангу — голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.
Сборная Австралии со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В её активе шесть очков после трёх сыгранных встреч. Ранее подопечные Грэма Арнольда обыграли Тунис (1:0). Также в 1/8 финала из группы D вышла команда Франции.
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