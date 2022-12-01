Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австралия — Дания: результат матча ЧМ-2022, кто вышел в плей-офф, кто победил, счёт

Австралия — Дания: результат матча ЧМ-2022, кто вышел в плей-офф, кто победил, счёт
Комментарии

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:0. Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Меле и идеально пробил под дальнюю штангу — голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Сборная Австралии со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В её активе шесть очков после трёх сыгранных встреч. Ранее подопечные Грэма Арнольда обыграли Тунис (1:0). Также в 1/8 финала из группы D вышла команда Франции.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

ФИФА собирается ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026.

Тренер сборной Испании Энрике: футбол — это шоу.

Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022